ينافس الجونة.. لماذا غضب فنانون من مهرجان المزاريطة السينمائي؟.. وساويرس: «معزمنيش»

نالت حلقة مهرجان الزاريطة السينمائي في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس إعجاب كثيرين من مشاهدي المسلسل الذي يعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022 .

مهرجان المزاريطة السينمائي

اثارت الحلقة اعجاب المشاهدين بشدة، وتم تداول مقاطع فيديو منها وصور لاطلالات النجوم في مهرجان المزاريطة، وكتب بعضهم: «مهرجان المزاريطة ينافس مهرجان الجونة»، ليرد المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة في تويته عبر تويتر: «معزمنيش».

ظهر خلال حلقة مهرجان المزاريطة السينمائي عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم الفنان اياد نصار وهنادي مهنى ومحمد ممدوح وشيرين رضا وغيرهم .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال االفيديوجراف التالي.