تجهيز 15 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى بمحافظة المنوفية لأداء صلاة عيد الفطر

أعلن الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية عن تجهيز 15 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك وفقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف.

وتشمل قائمة الساحات المجهزة، مساجد سيدى خميس والعباسى بمدينة شبين الكوم، وأولاد غانم بمدينة منوف، والحسينى بقرية كفر ربيع والغباشى بكفر شحاته وسيدى خالد بطوخ دلكة بمركز تلا ، والعمرى بمدينة أشمون وسيد الشهداء بقرية قورص والرحمن الرحيم بساقية المنقدى والقطان بشنشور بمركز ومدينة أشمون، والسيدة عائشة بقرية الحامول بسرس الليان، والشهيد بسبك الضحاك بمركز الباجور، والشهيدين ومحمد نصر والمساعى بمدينة قويسنا.

وأضاف أنه سيتم فتح المساجد الكبرى وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة والسماح بإصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة أن الهدف من فتح الساحات يأتى فى إطار حرص الدولة على إدخال البهجة والسرور والفرح على جموع المواطنين فى عيد الفطر المبارك ولإتاحة متسع لجموع المواطنين لأداء شعائرهم براحة وطمأنية ، موضحا أنه سيتم فتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة ، مع قيام المديرية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد وإتخاذ اللازم.

من جانبه قدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التهنئة لشعب المنوفية العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، أعاده الله علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.