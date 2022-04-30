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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب مساعد المنتخب السابق ينتقد ترتيبات "الكاف" لنهائي دوري الأبطال الإفريقي

صدى البلد

وجه محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم رسالة إلى مسؤولي الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بشأن نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكتب محمود فايز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:"مش فاهم بالصراحة وجهة نظر الكاف في ان نهائي بطوله قاريه للانديه يتلعب في ملعب محايد في اخر الدنيا.. يعني مثلاً ممثلي النهائي فريق مصري واخر مغربي..!! ليه يروحوا يلعبوا في نيجيريا مثلاً..!! هتكسب ايه من ملعب اكتر من نصه هيكون فاضي.!!

وأضاف: "الموضوع في اوروبا مختلف بسبب قرب المسافات وسهولة المواصلات.. سهل جداً جمهور ريال مدريد يجي من اسبانيا ويملي استاد في ايطاليا او فرنسا او حتي تركيا"

اتحاد الكرة يخاطب كاف لاختيار " ملعب محايد " لنهائي أبطال  أفريقيا 

كان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، قد خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم -كاف - بشكل رسمي ، أثناء سريان بطولتي -دوري الأبطال و الكونفدرالية - للتشديد على ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة المباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية على ملاعب محايدة بعيدا عن الفرق أطراف المباراتين.

كما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، تحفظه على إقامة نهائي دوري الأبطال  في نسخته الحالية 2021/ 2022 على ملعب أي من الدول الأربع التي وصلت فرقها للدور قبل النهائي وهي مصر والجزائر و المغرب وانجولا، مطالبا بالحياد التام في مثل هذه الأمور.

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