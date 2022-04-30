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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فيتنام تفتتح جسراً زجاجياً بعلو شاهق فوق إحدى غاباتها .. شاهد

جسر زجاجي في فيتنام
جسر زجاجي في فيتنام

عرضت فضائية "يورونيوز" مقطع فيديو يرصد فيتنام تفتتح جسراً زجاجياً بعلو شاهق فوق إحدى غاباتها.
وأوضح المقطع أن فيتنام افتتحت أمس الجمعة، جسر مشاة زجاجياً طويلاً على ارتفاع 150 متراً فوق إحدى غاباتها ويشعر من يصعد إليه كأنه يسير في الهواء.

وشُيد الممشى السياحي المسمى "باخ لونغ"، أي "التنين الأبيض" باللغة الفيتنامية، في مدينة سون لا شمال غرب، ويمتد على طول واجهة أحد الجبال وينتهي كجسر معلق يقع تحته وادِ مذهل، ويبلغ طوله الإجمالي 632 متراً.

وقال الزائر نغوين ثي ترانغ لوكالة فرانس برس إن النظر الى الأسفل غريب قليلاً في البداية ولكن ينبغي التقدم بخطوات واثقة، وسيكون الأمر مذهلاً.

وصُنعت أرضية الجسر من الزجاج الفرنسي المقسى الذي يتحمل نحو 450 شخصاً في الوقت نفسه، ويوفر لزائريه منظراً جميلاً للغطاء النباتي الموجود في الأسفل.

وأشار هوانغ مانه ديوي، أحد مسؤولي الجهة المشغلة للجسر، إلى أن الزائرين يستطيعون الاستمتاع بجمال الطبيعة بمجرد الوقوف على الجسر.

وأكد المشغلون أن الجسر يشكل أطول هيكل بأرضية زجاجية في العالم، متفوقاً على الجسر المعلق في غوانغدونغ الصينية والبالغ ارتفاعه 526 متراً.

ومن المرتقب أن يعلن ممثلون عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية الشهر المقبل ما إذا كان الجسر يمثل رقماً قياسياً.

فيتنام الممشي السياحي التنين الأبيض اللغة الفيتنامية مدينة سون لا وكالة فرانس برس

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