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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| لحظة هجوم ذئب مفترس على طفلة صغيرة بكاليفورنيا

ذئب يهاجم طفلة
ذئب يهاجم طفلة

كشفت لقطات مرعبة صورت في أحد الشواطئ   كاميرا   لحظة تعرض  طفلة صغيرة   للهجوم من قبل ذئب على شاطئ كاليفورنيا لمدة 15 ثانية قبل أن يلاحظ أفراد عائلتها الحادث المرعب.

 

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، تم التقاط مقطع فيديو  بواسطة كاميرا مراقبة موضوعة على مسافة من الشاطئ في شاطئ هنتنجتون   الذي هاجم فيها الذئب الطفلة الصغيرة.

 

ويوضح الفيديو المروع  الذئب وهو يغرس أنيابه في رأس الفتاة  كما ظهرت كاميرا المراقبة الموضوعة بالشاطئ.

 

وافادت الصحيفة ان أفراد أسرة الطفلة  لم يلاحظ ما كان يجري   عندما هاجم الحيوان المفترس على الفتاة الصغيرة.

فيما يمكن رؤية الذئب وهو يتجول باتجاه الطفل قبل أن يتحرك وينقض ، ويطرحها على الأرض في الهجوم الذي وقع شمال الرصيف في حوالي الساعة 9:45 مساءً.

 

كما  يظهر مقطع فيديو الحيوان وهو ينهش وجه الطفلة لمدة 15 ثانية تقريبًا قبل أن تتمكن من الابتعاد.  

 

ويبين الفيديو ايضاً الطفلة  التي من المتوقع أن يتعافى تمامًا ، وهي تنهض وتركض  إلى أحد والديها الذي كان رد فعله مرعبًا. 

 

واوضحت الصحيفة انه تم نقل الطفلة الصغيرة ، التي يتراوح عمرها بين عامين وثلاثة أعوام ، إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف ، حيث أصيبت بجروح خطيرة ولكنها لا تهدد حياتها.
 

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