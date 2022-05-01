مُصلٍ وحافظ القرآن.. وفاة شاب أثناء صلاة التراويح في مسجد بالفيوم

توفي شاب بإحدى القرى بمحافظ الفيوم عقب صلاة العشاء وأثناء صلاة التراويح ليلقى ربه بحسن الخاتمة وهو الشاب أحمد عبد الرحمن حزنت عليه قريته في الفيوم فقد كان يواظب على الصلاة فى أوقاتها، ويحفظ القرآن الكريم، وأيضا يخدم جيرانه وأبناء القرية.

شاب يتوفى اثناء التراويح

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز إطسا بوفاة شاب يبلغ من العمر 30 عاما ويُدعى"أحمد عبدالرحمن- من ذوي الاحتياجات الخاصة لديه إعاقة سمعية" وذلك أثناء قيامه بأداء صلاة التراويح.

وتبين أن الشاب ذهب وأولاده وزوجته للإفطار عند أهل زوجته فى قرية قصر الباسل، وعقب ذلك ذهب للمسجد بعد الإفطار أثناء سجوده في صلاة التراويح لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.