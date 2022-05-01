عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مُصلٍ وحافظ القرآن.. وفاة شاب أثناء صلاة التراويح في مسجد بالفيوم

صدى البلد

توفي شاب بإحدى القرى بمحافظ الفيوم عقب صلاة العشاء وأثناء صلاة التراويح ليلقى ربه بحسن الخاتمة وهو الشاب  أحمد عبد الرحمن حزنت عليه قريته في الفيوم فقد كان يواظب على الصلاة فى أوقاتها، ويحفظ القرآن الكريم، وأيضا يخدم جيرانه وأبناء القرية.

شاب يتوفى اثناء التراويح 

 تلقى  اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز إطسا بوفاة شاب يبلغ من العمر 30 عاما  ويُدعى"أحمد عبدالرحمن- من ذوي الاحتياجات الخاصة لديه إعاقة سمعية" وذلك أثناء قيامه بأداء صلاة التراويح.

وتبين أن الشاب ذهب وأولاده وزوجته للإفطار عند أهل زوجته فى قرية قصر الباسل، وعقب ذلك ذهب للمسجد بعد الإفطار أثناء سجوده في صلاة التراويح لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

صلاة التراويح توفى اثناء التراويح توفى اثناء الصلاة توفى ساجدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء آخر يوم رمضان .. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

كيف كان يودع النبي شهر رمضان؟.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

ميدو : أوافق على تدريب الإسماعيلي حتى لو هبط للدرجة الثانية

رحيل موسيماني ؟.. غضب جماهيري وموقف إداري وشرط للبقاء

لأول مرة وحصريا.. عرض فيلم "الإنس والنمس" على قناة ART

موضوعات متعلقة

تشوهات بالوجه.. الخبراء يحذرون من تحدٍ بين الفتيات على التيك توك

فيلم أحمد حلمي بـ 40 جنيها.. الثقافة تجذب الجمهور للسينما في العيد

بأسعار مناسبة.. التموين تطرح علب كحك وبسكوت العيد

متتفرجش على مسلسلها.. تامر عبد المنعم يدافع عن ريهام حجاج وخلافه مع مادلين طبر

فيديوجراف.. نورهان تكشف عمرها الحقيقي وماذا تفعل أدوار الإغراء في الفنان

لا أشبه أحدا وأتبرأ من الوسط الإعلامي..طوني خليفة يكشف أسرار مشواره المهني

محمد محيي: صوتي مسرسع والناس قالت زي العيال.. ويكشف سر عدم زواجه

اعتزلت بسبب حملة ممنهجة.. تامر عبد المنعم يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل

ترشيحاتنا

فاز على أودينيزي 2-1.. إنتر يواصل مطاردة ميلان على صدارة الدوري الإيطالي

كيفية إحياء ليلة العيد.. علي جمعة ينصح بـ 3 أمور

مُصلٍ وحافظ القرآن.. وفاة شاب أثناء صلاة التراويح في مسجد بالفيوم

أوكرانيا.. خروج العشرات من معمل آزوفستال في ماريوبول بعملية إجلاء أممية

إجازات وعلاوات وتموين.. قرارات هامة في شهر مايو تخص المواطن| تعرف عليها

تشافي يعلن تشكيل برشلونة أمام مايوركا في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي الحلقة الأخيرة .. فزاع يطلق النار على "أوس أوس"| صور

الكبير أوي يكتسح «الكوميديا».. كيف حقق أحمد مكي نجاحا ساحقا بأهل المزاريطة؟

بسبب الديون.. مذيعة BBC تعلن حبس رئيس الوزراء البريطاني بالخطأ

عداءة مبتورة الساق تركض لـ 100 يوم وتدخل التاريخ

فيديو

فعلتها مرتين.. نائب بريطاني يعترف بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

من أمام الكعبة.. أحدث ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد عودتهما "فيديوجراف"

سأبيع الكوكايين.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا بعد إتمام الاستحواذ على تويتر

قصة أغنية يا ليلة العيد آنستينا لـ أم كلثوم وعلاقتها بالبائع

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ