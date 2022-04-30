بايرن ميونخ ودورتموند ينهزمان بالدوري الألماني.. ومرموش يشارك في تعادل شتوتجارت

خسر فريق بايرن ميونخ أمام مضيفه ماينز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الألماني.

افتتح بوركاردت التسجيل لـ ماينز في الدقيقة 18، أعقبه نيكاتيه بالهدف الثاني في الدقيقة 27.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 33، لينهي الشوط الأول بتأخر فريقه بهدفين لهدف.

وسجل ليوناردو باريرو الهدف الثالث لـ ماينز في الدقيقة 57، مؤكدًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ماينز للنقطة 42 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد بايرن ميونخ والذي حسم تتويجه باللقب الأسبوع الماضي، عند 75 نقطة في المركز الأول.

وفي مباراة أخرى، سجل النرويجي إيرلينج هالاند، “هاتريك” في هزيمة فريقه بروسيا دورتموند أمام بوخوم بأربعة أهداف مقابل ثلاث.

وفي نفس الجولة، شارك المحترف المصري عمر مرموش في تعادل فريقه شتوتجارت أمام فولفسبورج بهدف لمثله.

وشارك مرموش في المباراة كأساسي مع شتوتجارت قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 57.