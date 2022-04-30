قطر تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال القطرية، اليوم السبت، تعذر رؤية هلال شهر شوال، ليصبح غدا الأحد المتمم لشهر رمضان المبارك.

وقالت اللجنة إن يوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك في قطر.

ومن ناحية أخرى، تلقي الملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل البحريني اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وجرى خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين والشعبين الشقيقين بوافر اليمن والخير والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والتقدم.