حسام موافي: الضغط العالي والسكر والكوليسترول عوامل خطورة على الشريان التاجي

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بـ قصر العيني، إن القلب عضلة تنبسط وتنقبض ويصل لها الدم عن طريق الشريان التاجي.



وأضاف د. حسام موافي ، في برنامجه " رب زدني علما"، المذاع على قناة " صدى البلد "، :" القلب به 2 شريان تاجي فقط لإيصال الدم للقلب، ولو شريان منهم به مشكلة تنقص كمية الدم التي تصل لعضلة القلب بما يتسبب في مشاكل طبية".

وتابع حسام موافي: " من البديهي والعقل أن نحافظ على صحة وسلامة الشريان التاجي، وهناك عوامل خطورة تؤثر سلبيا على الشريان التاجي مثل تواجد تاريخ مرضي في الأسرة يرتبط بأمراض القلب ".

وأكمل حسام موافي :" مريض السكر عليه أن يكشف بشكل دوري على الشريان التاجي “، مضيفا:” نحافظ على الشريان التاجي بالحفاظ على معدل الضغط في الدم لأان الضغط العالي له تأثير سلبي على الشريان ".

ولفت حسام موافي:" الكريستال من عوامل الخطورة على الشريان التاجي لأنه يترسب على الشرايين و بالتالي قد يتسبب في حدوث جلطة ".