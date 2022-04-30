أخبار السيارات | أفضل SUV صينية في السعودية.. وماكلارين 765LT تطرح نسخة جديدة من 765LT

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة كيا فى السوق المصرية، عن تغييرات في أسعار طرازات جراند سيراتو موديل 2022 في السوق المحلية المصرية ، والتى تنتمى الى فئة السيارات السيدان العائلية .

تمكنت سيارة ماكلارينيعتبر السوق السعودى للسيارات ، من أهم الاسواق العربية فى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، والتى تلقى ترحابا وشهرة واسعة من ابناء الشعب السعودى لقدرتها الكبيرة على تنفيذ وتسهيل أعمالهم الصحراوية المتعددة. 765LT من احتلال المركز الأول كأفضل سيارة لدى العلامة التجارية البريطانية في عام 2022، وخصص الشركة قسماً خاصاً لتلقي طلبات العملاء لتخصيص سياراتهم حسب الطلب.

انتشرت منذ فترة ظاهرة الأوفربرايس بشكل ملحوظ في السوق المحلى للسيارات ، ولذلك اصدار جهاز حماية المستهلك ، عدد من القرارات الجديدة تخص سوق السيارات والتي من شأنها إنهاء هذه الظاهرة .

أعلنت شركة هوندا العالمية ، عن الأسعار الرسمية لموديل انتيجرا 2023 الجديد كلياً، والمتوفر في الولايات المتحدة تحت علامة اكيورا .

يعتبر السوق السعودى للسيارات ، من أهم الاسواق العربية فى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، والتى تلقى ترحابا وشهرة واسعة من ابناء الشعب السعودى لقدرتها الكبيرة على تنفيذ وتسهيل أعمالهم الصحراوية المتعددة.