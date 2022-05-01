بعد الزيادة الجديدة .. أسعار ومواصفات ستروين C4 موديل 2022 فى مصر

تعتبر السيارة ستروين C4 موديل 2022 واحدة من ابرز الاصدارت المطروحة داخل السوق المصري، والتي انضمت حديثًا وسط اسطول الصانع الفرنسي، حيث تحمل السيارة تصميم عصري ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية عبر الفئات الاربعة المطروحة محليًا.

ستروين C4 موديل 2022

مواصفات السيارة ستروين C4 موديل 2022



تمتلك السيارة ستروين C4 موديل 2022 ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء مكون من 8 سرعات، بينما تستمد قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي "تيربو".

ستروين C4 موديل 2022

ويمكن لهذا المحرك ضخ قوة قدرها 155 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبهذه الامكانيات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.2 ثانية.

ستروين C4 موديل 2022

ودعمت السيارة ستروين C4 موديل 2022 بجنوط رياضية المظهر، مع ابعاد هيكلية بلغت 4360 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1834 مم، و 1520 مم للارتفاع، مع سعة تخزين خلفية تقدر بـ 380 لتر، ومساحة داخلية تتسع لـ 5 مقاعد.

ستروين C4 موديل 2022

وتحتوي السيارة ستروين C4 موديل 2022 على شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10 بوصة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وقفل مركزي، وفتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيزات، ومصابيح LED، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا وامامية للفئات عالية التجهيز.

ستروين C4 موديل 2022

اسعار السيارة ستروين C4 موديل 2022 في السوق المصري

الفئة الأولى ستروين C4 موديل 2022 بقيمة قدرها 479,900 جنيه.

الفئة الثانية ستروين C4 موديل 2022 بقيمة قدرها 484,900 جنيه.

الفئة الثالثة ستروين C4 موديل 2022 بقيمة قدرها 529,900 جنيه.

الفئة الرابعة ستروين C4 موديل 2022 بقيمة قدرها 534,900 جنيه.