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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة| تحذيرات من مخاطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.. جمال شعبان: المشروبات الغازية والمحلاة مضرة بالقلب

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.
 

بالريال السعودى| ياسمين صبري تتألق بالقفطان.. وهذا سعره

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.
 

تحذيرات من مخاطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية بعد كوفيد 19

كشفت دراسة جديدة أجريت على أكثر من 27 مليون شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أنه قد يكون الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بـ فيروس كورونا COVID-19 أكثر عرضة للإصابة بمرض المناعة الذاتية ومرض السكري من النوع 1.
 

منعا للإحراج.. اتيكيت استقبال الضيوف في عيد الفطر

ساعات قليلة ويحل عيد الفطر المبارك، ومع حلول هذه المناسبة تحرص كثير من الأسر على تبادل الزيارات ما بين الأقارب و الأهل و الأصدقاء، ولكن قبل القيام بهذه الزيارات لابد من معرفة قواعد و أصول أتيكيت الزيارات خلال عيد الفطر.
 

ضارة بالقلب.. جمال شعبان يحذر من تناول المشروبات الغازية والمحلاة

حذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، واستشاري أمراض القلب من شرب المشروبات الغازية والمحلاة.
 

مش بتحس فرحة العيد.. الناظر يقدم 7 أشياء تمنحك البهجة

يردد الكثير من الأشخاص كل عام أنهم لا يشعرون بفرحة العيد ولم يتمكنوا من الإحساس بالسعادة والاستمتاع بإجازة عيد الفطر .. فكيف نتغلب على هذا الشعور؟.

القلب فيروس كورونا كورونا مرض السكر مرض السكري المناعة امراض المناعة

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