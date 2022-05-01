عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

التغييرات المناخية.. إفريقيا وآسيا الأكثر عرضة للخطر.. ومخاوف من جائحة قاتلة جديدة.. هجرة الحيوانات تنذر بنشر مزيد من الفيروسات.. ودرجتان مئويتان تفصلنا عن الكارثة

تلوث الهواء يسبب
تلوث الهواء يسبب تغير المناخ

لا يزال منشأ فيروس كورونا حتى الآن موضع نزاع بين الصين ودول وأطراف أخرى تتهمها بالتسبب في نشر الجائحة، بل لا تزال طبيعة فيروس كورونا نفسه وما إذا كان مخلقًا أم طبيعيًا موضع نزاع.

هجرة الحيوانات.. هجرة الفيروسات

ويتوقع الباحثون أنه مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض، ستضطر الحيوانات البرية إلى هجرة أماكنها إلى مناطق ذات كثافة سكانية على الأرجح، مما يزيد بشكل كبير من خطر انتقال عدوى فيروسية من الحيوانات إلى البشر، ما قد يؤدي بدوره إلى الجائحة التالية.

وشرح فريق بحثي دولي بقيادة علماء في جامعة جورج تاون هذا الارتباط بين تغير المناخ وانتقال الفيروسات في ورقة بعنوان "تغير المناخ يزيد من خطر انتقال الفيروس عبر الأنواع" نُشر في 28 أبريل 2022 ، في مجلة "نيتشر" العلمية.

وفي دراستهم، أجرى الباحثون أول تقييم شامل لكيفية إعادة تغير المناخ هيكلة فيروم الثدييات حول العالم (الفيروم هو الفيروسات التي تعيش داخل الجسد البشري والحيواني). يركز بحث العلماء على تحولات النطاق الجغرافي أو الرحلات التي ستقوم بها الأنواع الحيوانية نحو موائلها في مناطق جديدة. ونظرًا لأن الأنواع المهاجرة ستواجه ثدييات أخرى لأول مرة، فإن الدراسة تتوقع أنهم سيتشاركون الآلاف من الفيروسات.

ويجادل فريق العلماء بأن هذه التحولات توفر فرصة أكبر للفيروسات مثل الإيبولا أو فيروسات كورونا للظهور في أماكن جديدة، مما يجعل تعقبها أكثر صعوبة، ويسهل على الفيروسات القفز عبر "نقطة انطلاق" من الحيوانات إلى البشر.

درجتان مئويتان بيننا وبين الجائحة

واستخدم الفريق نموذجا لفحص كيف يمكن أن يهاجر أكثر من 3000 نوع من الثدييات وينشروا الفيروسات على مدار الخمسين عاما القادمة إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بمقدار درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت)، وهو ما أظهر البحث الأخير أنه ممكن.

ووجد فريق البحث أن انتشار الفيروس عبر الأنواع سيحدث أكثر من 4000 مرة بين الثدييات وحدها. لم يتم تضمين الطيور والحيوانات البحرية في الدراسة.

وقال العلماء إنه لن تنتشر جميع الفيروسات إلى البشر أو تصبح أوبئة بحجم فيروس كورونا، لكن عدد الفيروسات عبر الأنواع سيزيد من خطر انتشارها إلى البشر.

وتسلط الدراسة الضوء على أزمتين عالميتين - تغير المناخ وانتشار الأمراض المعدية - حيث يتصارع العالم مع ما يجب فعله حيال كليهما.

أزمتان عالميتان

وصرح فريق البحث في مقال صحفي يوم الأربعاء أن الدراسات السابقة بحثت في كيفية تسبب إزالة الغابات والانقراض وتجارة الحياة البرية في انتشار الأمراض بين الإنسان والحيوان، لكن هناك القليل من الأبحاث حول كيفية تأثير تغير المناخ على هذا النوع من انتقال الأمراض.

وشرح الباحث المشارك للدراسة كولين كارلسون، الأستاذ المساعد في علم الأحياء بجامعة جورج تاون: "نحن لا نتحدث كثيرا عن المناخ في سياق الأمراض حيوانية المنشأ، الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر، دراستنا تجمع بين أزمتين عالميتين الأكثر إلحاحا لدينا."

واتفق الخبراء في مجال تغير المناخ والأمراض المعدية على أن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض من المرجح أن يؤدي إلى زيادة مخاطر ظهور فيروسات جديدة.

وأوضح دانييل آر بروكس، عالم الأحياء في متحف ولاية نبراسكا، والمؤلف المشارك لكتاب "نموذج ستوكهولم: تغير المناخ والأمراض الناشئة"، أن الدراسة تقر بالتهديد الذي يشكله تغير المناخ من حيث زيادة مخاطر الأمراض المعدية.

وأضاف: "هذه المساهمة الخاصة هي تقدير متحفظ للغاية لاحتمال" انتشار الأمراض المعدية الناشئة بسبب تغير المناخ".

وشدد المؤلف المشارك في الدراسة، جريجوري ألبيري، عالم بيئة الأمراض في جامعة جورج تاون، على إنه نظرا لأن ظهور الأمراض المعدية المدفوعة بالمناخ من المحتمل أن يحدث بالفعل، يجب على العالم بذل المزيد من الجهد للتعرف عليه والاستعداد له.

وأكد كارلسون أنه يجب علينا خفض غازات الاحتباس الحراري والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لتقليل مخاطر انتشار الأمراض المعدية.

وأوضح جارون براون، المدير المنظم لمجموعة العدالة المناخية Grassroots Global Justice Alliance، أن الدراسة تسلط الضوء على المظالم المناخية التي يعاني منها الأشخاص الذين يعيشون في دول إفريقية وآسيوية.

وقال براون: "تواجه الدول الإفريقية والآسيوية أكبر تهديد يتمثل في زيادة التعرض للفيروسات، ما يوضح مرة أخرى كيف أن أولئك الموجودين على الخطوط الأمامية للأزمة قد فعلوا في كثير من الأحيان أقل ما يمكن للتسبب في تغير المناخ".

جائحة المناخ كورونا الحيوانات درجة الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر من دار الإفتاء .. إعلان نتيجة رؤية هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

موعد عيد الفطر 2022 فلكيا وشرعا..دار الإفتاء تحدد أول أيام شهر شوال

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30 أبريل 2022

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

دولة إسلامية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

فضل آخر ليلة في رمضان..أسرار عظيمة يغفل عنها الكثيرون لسه الفرصة قدامك

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

النائب العام: إحالة المتهم بالتعدي على فرد أمن في المقطم للمحاكمة العاجلة

موضوعات متعلقة

6 توصيات عاجلة و4 قمم هامة|مشاركة قوية للسيسي بقمة بريست في فرنسا

دعاء شهر رجب من 73 كلمة.. علي جمعة: رددوه كل ليلة

السيسي يستقبل رئيس جيبوتي بقصر الاتحادية ..زيارة في توقيت مهم؟

السفارة الألمانية على تويتر: «هل تبدو هذه الوجوه مألوفة هؤلاء هم أهل وسط البلد»|صور

معجزة ربانية يوم 27 من شهر رجب .. عجائب آيات الله

دعاء أول ليلة في شهر رجب مستجاب .. أدعية تفتح لك الأبواب المغلقة

دعاء شهر رجب.. يفتح لك الأبواب المغلقة اغتنم الفرصة من الآن للفجر

دعاء أول ليلة في رجب.. الإفتاء: أبواب السماء تفتح له بعد 14 ساعة

ترشيحاتنا

أعداء.. أحمد موسى : مصر تتسع للجميع ماعدا الاخوان الذين قتلوا أبناءنا|فيديو

خبير اقتصادي: متوقع زيادة الاستثمار في المشروعات الخضراء لـ60 تريليونًا خلال 2022

كورونا يثير مخاوف الصحة العالمية|ماذا فعلت الصين للحد من الوباء بعيد العمال

إختصاصات مجلس إدارة المناطق الاستثمارية طبقا للقانون .. تعرف عليها

"وثائقية" .. الحلقة الأخيرة من الاختيار٣ برؤية الكاتب الصحفي أحمد الدريني

المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.. عقوبات رادعة لمكافحة الإتجار بالبشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة الكبير أوي.. هل يستضيف مهرجان المزاريطة نجوما من هوليوود؟

ابنة فتحي عبد الوهاب وخضة شيرين رضا.. أبرز لقطات مهرجان المزاريطة السينمائي

مع اقتراب العيد.. تعرف على أنواع الترمس وطريقة عمله

بعد تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

فيديو

العتق من النار.. ماذا يحدث في آخر ليلة من رمضان؟ |فيديوجراف

ينافس الجونة.. لماذا غضب فنانون من مهرجان المزاريطة السينمائي؟.. وساويرس: «معزمنيش»

نهاية لم يتوقعوها .. غلق قناة مكملين وطرد طاقم العمل من تركيا

كيف هددت روسيا بريطانيا بالنووي بشكل صريح عبر تليفزيونها الرسمي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

اﻟﻤﺰﻳﺪ