جمارك قسطل تحبط تهريب مستحضرات تجميل بقيمة 53.5 مليون جنيه

أحبطت جمارك منفذ قسطل، تهريب ما يقرب من 20 ألف عبوة وأدوات من مستحضرات التجميل بقيمة 53.55 مليون جنيه كانت مخبأة داخل إحدي السيارات القادمة من الأراضي السودانية.

كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك عن ورود معلومات مسبقة لدى المنفذ الجمركي بإعتزام بعض السيارات القادمة من الأراضي السودانية تهريب كميات من مستحضرات التجميل.



وذكرت التقارير إنه تم تشكيل لجنة جمركية من "إبراهيم عمر،محمود عبدالرحمن عبدالسلام،أحمد إبراهيم فهمي،بهاء صلاح أحمد ، حسن عبدالمقصود ،محمود ابو النصر ،محمد محمود حامد، أيمن أحمد إسماعيل،محمد رزق،مصطفي عبدالعزيز ورأفت موسي ومصطفي محمد عبد الفضيل " وتحرير محضر بالواقعة بعد إخطار أحمد مصطفي عثمان مدير عام جمارك أسوان لإتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية والأستاذ أشرف زيتون مدير عام الأمن الجمركي بالمنطقة الوسطي والجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية بالبلاد وضبط وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.