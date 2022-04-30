عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمارك قسطل تحبط تهريب مستحضرات تجميل بقيمة 53.5 مليون جنيه

منفذ قسطل
منفذ قسطل

أحبطت جمارك منفذ قسطل، تهريب ما يقرب من 20 ألف عبوة وأدوات من مستحضرات التجميل بقيمة 53.55 مليون جنيه كانت مخبأة داخل إحدي السيارات القادمة من الأراضي السودانية.

كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك عن ورود معلومات مسبقة لدى المنفذ الجمركي بإعتزام بعض السيارات القادمة من الأراضي السودانية  تهريب كميات من مستحضرات التجميل.

جمارك منفذ قسطل تضبط محاولة تهريب عدد من عبوات كريم تفتيح البشرة

تعرف على مزاد سيارات جمارك السويس ونويبع.. تفاصيل


وذكرت التقارير إنه تم تشكيل لجنة جمركية من "إبراهيم عمر،محمود عبدالرحمن عبدالسلام،أحمد إبراهيم فهمي،بهاء صلاح أحمد ، حسن عبدالمقصود ،محمود ابو النصر ،محمد محمود حامد، أيمن أحمد إسماعيل،محمد رزق،مصطفي عبدالعزيز ورأفت موسي ومصطفي محمد عبد الفضيل " وتحرير محضر بالواقعة بعد إخطار أحمد مصطفي عثمان مدير عام جمارك أسوان لإتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية والأستاذ أشرف زيتون مدير عام الأمن الجمركي بالمنطقة الوسطي والجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية بالبلاد وضبط وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

مصلحة الجمارك منفذ قسطل مال واعمال اخبار مصر مستحضرات تجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر من دار الإفتاء .. إعلان نتيجة رؤية هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

موعد عيد الفطر 2022 فلكيا وشرعا..دار الإفتاء تحدد أول أيام شهر شوال

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30 أبريل 2022

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

بتنام من غير ما تحس .. اكتشف أعراض مرض النوم القهرى

فضل آخر ليلة في رمضان..أسرار عظيمة يغفل عنها الكثيرون لسه الفرصة قدامك

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

موضوعات متعلقة

الجمارك: إحباط 1731 عملية تهريب بـ 410 ملايين جنيه خلال مارس الماضى

ترشيحاتنا

هل للطاقة الذرية تأثير حقيقي في زيادة إنتاجية القمح؟|مفاجأة يكشفها نقيب الزراعيين

شاهد | لحظة اشتعال النيران في شقة بحلمية الزيتون

شيخ الأزهر: الخوارج جماعة سياسية لبست ثوب الدين وأراقت دماء المسلمين

العتق من النار.. ماذا يحدث في آخر ليلة من رمضان؟ |فيديوجراف

ينافس الجونة.. لماذا غضب فنانون من مهرجان المزاريطة السينمائي؟.. وساويرس: «معزمنيش»

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة الكبير أوي.. هل يستضيف مهرجان المزاريطة نجوما من هوليود؟

ابنة فتحي عبد الوهاب وخضة شيرين رضا.. أبرز لقطات مهرجان المزاريطة السينمائي

مع اقتراب العيد.. تعرف على أنواع الترمس وطريقة عمله

بعد تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

فيديو

نهاية لم يتوقعوها .. غلق قناة مكملين وطرد طاقم العمل من تركيا

انتشال 9 جثامين.. تفاصيل غرق تروسيكل يحمل 13 شخصا في البحيرة

كيف هددت روسيا بريطانيا بالنووي بشكل صريح عبر تليفزيونها الرسمي

تشوهات بالوجه.. الخبراء يحذرون من تحدٍ بين الفتيات على التيك توك

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

اﻟﻤﺰﻳﺪ