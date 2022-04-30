ليس مجرد عمل فني.. برلماني: مسلسل الاختيار أعاد تشكيل وعى المواطن المصرى

صرح النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إن مسلسل الاختيار ليس مجرد عمل فني او درامي او حتى سياسي فقط ، وإنما هو عمل وطني اعاد تشكيل وعى المواطن المصرى، وكشف تفاصيل هامة لمرحلة خطيرة من العمر الوطني.

واضاف الجاهل فى بيان صحفى له أن المواسم الثلاثة من مسلسل “الاختيار” أثبتت أن الدولة المصرية تحرص بما لا يدع مجالا للشك على تقديم رؤية رسمية موثقة لبعض الأحداث السياسية، وخاصة تلك التي تتعلق بصراع المؤسسة العسكرية ضدّ تنظيم الإخوان المسلمين والثورة الشعبية في الثلاثين من يونيو 2013.

وتابع إن الهدف من المسلسل “تشكيل وعي الأجيال الجديدة” في بلد يشكل الشباب منذ 25 عاما أكثر من نصف سكانه البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

واكمل عضو مجلس النواب :إذا كنا قد اعتدنا على ان الدراما المصرية تقديم أعمال حول فترات سياسية مضت وبعد رحيل الشخصيات الحقيقية أو خروجها من مناصبها، الا ان مسلسل الاختيار في جزئه الثالث يأتي لمحاكاة الواقع قبل أن يدخل طي النسيان، ويقدم هذه المرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بطلا دراميا وواقعيا في مواجهة الإخوان وألاعيبهم. ويستعرض العمل الدرامي دوره عندما كان وزيرا للدفاع في حكومة الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي أقيل في الثالث من يوليو 2013.

واكمل هشام الجاهل : أنه لاول مرة فى تاريخ مصر نجد تجسيدا لشخص الرئيس حال حكمه البلاد واصفا المشاعر والاحاسيس ولحظات صنع القرار، وان النجاح الذي حقّقه المسلسل والتفاعل الكبير مع شخصية الرئيس السيسي استفتاء جديد على حبّ الشعب لرئيسه.