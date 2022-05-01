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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة مقابر مخالفة بقرية طحانوب بشبين القناطر في القليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بإزالة تعديات على الأراضي الزراعية، بقرية طحانوب وتمت الإزالة فى إطار توجيهات محافظ القليوبية بإزالة اى تعديات على الأراضي الزراعية فى المهد.

كان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد وجه رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة الدقيقة خلال إجازة عيد الفطر لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أي متغيرات بناء تحدث بالمخالفة على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية حيالها.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة تضم في عضويتها نائب رئيس المدينة للقرى ورئيس الوحدة القروية وممثل من حماية الأراضي الزراعية ، وعدد 2 موظف من منظومة المتغيرات المكانية لمتابعة آليات المنظومة وإتخاذ إجراءات فورية حيال المخالفين على أن تبدأ عملها فورا وكذا التنسيق الكامل مع مديري الإدارات الزراعية لإعداد تقرير يومي بآخر مستجدات موقف المتغيرات بكل وحدة محلية ، وجدول " تناوب عمل " برئاسة نائب رئيس المدينة لرصد موقف المتغيرات والتعديات أولا بأول .

وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة خلال عطلة عيد الفطر المبارك وتفعيل غرف الأزمات الفرعية بالمراكز والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين ، وتتلقى الغرفة بلاغات غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات على مدار 24 ساعة خلال عطلة العيد والتنسيق مع المسئولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي أمور هامة قد تحدث .

القليوبية محافظة القليوبية الأراضى الزراعية شبين القناطر محافظ القليوبية

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