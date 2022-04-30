أحمد موسى: مفيش حد في الإخوان مُسالم.. وماينفعش نديهم الأمان| فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم إجهاض عدد كبير من العمليات الإرهابية التي دبرت لها جماعة الإخوان الإرهابية بفضل مجهودات القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن عناصر الإخوان مش مصريين، وماينفعش نديهم الأمان في أي وقت.

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مليشيات الاخوان مستمرة في نشر الشائعات من أجل إثارة البلبلة في الشارع المصري، وهذه هي ألاعيب الجماعة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مفيش واحد في الإخوان كويس ومسالم ، وكل عناصر الإخوان في مصر وخارجها لو جاله تكليف؛ سيحمل السلاح ويقتل أي مصري".

