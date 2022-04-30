توفير كامل للسلع.. أحمد موسى: مفيش أزمة واحدة حصلت في رمضان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أجهزة الدولة بالكامل والقوات المسلحة والشرطة يعملون ليل نهار من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد ": "مفيش أزمة حصلت في مصر طوال شهر رمضان".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لم نسمع تواجد مشكلة خاصة بتوافر السلع الغذائية في كافة المحافظات".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "لم يشتكي أحد في كافة مطاعم مصر بتواجد أزمة في توافر الخضروات والسلع الغذائية طوال شهر رمضان".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "بفضل ربنا ومجهودات الدولة تم توفير السلع الغذائية وتوفير مخزون استراتيجي من السلع".