النقض توضح معنى المساءلة المدنية

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها الأصل في المساءلة المدنية.



جاء في حيثيات الحكم، أن الأصل في المساءلة المدنية، ووجوب تعويض كل من لحقه ضرر، ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي سواء ترتب على العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على مجرد الإصابة، وحق الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة ما إذا كان الضرر أدبيًّا ناشئًا عن الإصابة فقط.

ولا يغير من ذلك النص في المادة ٢٢٢ / ٢ مدني على قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي على هؤلاء الأقارب في حالة الموت، وما ورد بهذا النص لا يحرمهم مما لهم من حق أصيل في التعويض عن هذا الضرر إذا كان ناشئًا عن الإصابة.