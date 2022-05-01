الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن تناول الأسماك المملحة في العيد.. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه كان هناك اجتماعا للدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة مع كل القيادات بوزارة الصحة والسكان للتأكد من تنفيذ خطة التأمين الصحي للمواطنيين خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأضاف "عبدالغفار "، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور"،: "التأمين الصحي يبدأ بفترة كبيرة قبل بداية الاعياد، من خلال قطاع الطب الوقائي، الذي يشمل تكثيف حملات المرور على الأماكن التي تقدم الأغذية".

وأشار: "يتم تكثيف الحملات للتأكد من جودة المعروض من السلع والمأكولات والتأكد من سلامة الأغذية"، موضحا: "خلال أيام العيد يتم إعادة تمركز سيارات الإسعاف على الطرق وتم تقصير المسافة بين كل نقطتي تمركز".

وأوضح: "يتم التحرك والتمركز من خلال ٢١٥١ سيارة إسعاف وهناك ربط بينها وبين المستشفيات"، لافتا: "تم التأكد من جاهزية وحدات الطوارئ والاستقبال بكافة المستشفيات ومنع الاجازات والتأكد من وجود مخزون استراتيجي كافيء من أكياس الدم والأدوية الخاصة بالطوارئ".

ووجه نصيحة للمواطنين بشأن الأسماك المملحة قائلا: "ننصح المواطنين بالابتعاد عن تناول الاسماك المملحة لانه بشكل عام الملح الكثير والشديد ضار بصحة الإنسان".