الأوقاف: أئمة الوزارة هم المنوط بهم إمامة المُصلين بساحات صلاة العيد |فيديو

قال هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه تم تجهيز أكثر من 600 ساحة على مستوى الجمهورية ملحقة بالمساجد الكبرى لأداء صلاة العيد الفطر.

وأضاف هشام عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد “:” إقامة صلاة العيد بالمساجد الكبرى والجامعة، وفتح مصليات السيدات في المساجد والسماح باصطحاب الأطفال لصلاة العيد لإدخال البهجة عليهم”.

وتابع هشام عبدالعزيز: "فتح الساحات لصلاة العيد تم بالتنسيق مع لجنة أزمات مكافحة كورونا".

وأكمل هشام عبد العزيز: "مقاصد الشريعة الاسلامية والاديان السماوية كلها هو حفظ النفس البشرية، وأي إجراء احترازي يتم اتخاذه يكون بالتنسيق مع لجنة الأزمات لمواجهة فيروس كورونا".

ولفت هشام عبد العزيز:"أئمة وزارة الأوقاف هم المنوط بهم إمامة المصلين في ساحات صلاة العيد"، مضيفًا: "وزارة الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد لـ صلاة العيد في المساجد والساحات التي تحددها الوزارة".

