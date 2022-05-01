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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: أيادي الإخوان مليئة بالدم.. والتنمية المحلية: غلق المحلات والمطاعم والمقاهي في الثانية صباحًا خلال أيام العيد

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس  السبت، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:


مسلسل الاختيار كاشف.. أحمد موسى: أيادي الإخوان مليئة بالدم.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة والشرطة قدمت شهداء كثر لمواجهة الإخوان والجماعات الإرهابية .

جيشنا انحاز لنا.. أحمد موسى عن 30 يونيو: نشكر الله والرئيس السيسي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن ملايين المصريين بجميع أنحاء الجمهورية شاركوا في ثورة 30 يونيو.

 

جمال ياقوت: بدء العمل بقانون الشهر العقاري الجديد 7 مايو
كشف جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، عن تفاصيل قانون الشهر العقاري الجديد وتسجيل الشقق والوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن القانون رقم 9 لسنة 2022 لتعديل أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 صدر بتوقيع من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 6 مارس 2022.

 

التنمية المحلية: غلق المحلات والمطاعم والمقاهي في الثانية صباحًا خلال أيام العيد
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه سوف يتم الالتزام بالمواعيد المقررة لعمل المحلات والمطاعم في شهر رمضان كما هي حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك 2022؛ وتغلق المحلات والمطاعم والمقاهي في الثانية صباحًا.


بتخفيضات تصل 30%.. أسعار الكعك والبسكويت في مجمعات وزارة التموين.. تفاصيل
قال الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن اليوم تم ضخ مستلزمات العيد من كعك وبسكويت بناءً على تعليمات وزير التموين بتخفيضات تصل إلى 30%، مؤكدًا أن كيلو المشكل يصل سعره إلى 85 جنيها.


هتعقل إمتى.. رد فعل فريدة سيف النصر بعد مقلب رامز جلال|شاهد
حلّت اليوم الفنانة فريدة سيف النصر  ضيفة علي برنامج المقالب الأشهر في العالم العربي رامز موفي ستار ، والذي يذاع علي قناة mbc مصر .


حسام موافي: الضغط العالي والسكر والكوليسترول عوامل خطورة على الشريان التاجي
قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بـ قصر العيني، إن  القلب عضلة تنبسط وتنقبض ويصل لها الدم عن طريق الشريان التاجي.


لا إكراه في الدين.. مفتي الجمهورية: الإسلام لم ينتشر بحد السيف..فيديو
قال شوقي علام مفتي الجمهورية، إن وثيقة المدينة التي تم وضعها في عهد الرسول نصت على الاعتراف  بحرية الاعتقاد دون إكراه لأحد على  الدخول في الدين الإسلامي.

 

الديهي: لا غنى عن الأحزاب لصناعة إطار سياسي حقيقي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس السيسي، كلف إدارة منتدى شباب العالم بإدارة حوار سياسي عن المرحلة المقبلة وعن الجمهورية الجديدة مع جميع الاحزاب السياسية، لتعود الاحزاب السياسية للعمل بفاعلية وتنافسية مجددًا في إطار منضبط.

 

اخبار التوك شو أحمد موسى الاختيار التنمية المحلية عيد الفطر

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