سفارة مصر بالمجر تحتفي ببعثة الخماسي الحديث بعد برونزية سلمى أيمن

في كأس العالم

استقبلت السفارة المصرية في المجر بعثة المنتخب الوطني للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري، المشاركة ببطوله كأس العالم المقامة بالعاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 25 أبريل إلى 1 مايو.

واحتفت السفارة المصرية ببرونزية البطلة سلمى ايمن عبد المقصود بعد تحقيقها المركز الثالث في منافسات فردى السيدات.

وحضر العشاء من جانب السفارة المصرية المستشارة انجي شريف السمنودي القائم بالاعمال بالإنابة بسفارة جمهورية مصر العربية في المجر و سكرتير ثاني خالد زهران القنصل المصري في المجر.

واحتلت سلمى ايمن المركز الثالث بحصولها على مجموع نقاط 1405 نقطة فيما حصدت المجرية جولياس ميشيلي المركز الاول بمجموع نقاط 1420 نقطه بينما جاءت لاعبة الايطالية ميشيلي الينا فى المركز الثالث بمجموع نقاط 1406 نقطه فيما جاءت المصريه أميره قنديل فى المركز السابع مجموع نقاط 1378 نقطة .

ومن المنتظر أن تقام منافسات الزوجي المختلط غدا.



ويشارك المنتخب المصري فى كاس العالم بالمجر ببعثة مكونه 8 لاعبين و لاعبات هم معتز وائل عزت و عمر وائل عزت ونور الدين كريم واياد الكاشف وملك خالد وهايدى عادل وسلمى أيمن واميرة قنديل ، بالإضافة إلى امير ابو سمره ادارى البعثة ورؤوف حسام المدير الفني وياسر حفنى المستشار الفنى ومدير الرياضة ومحمد غيث ومحمد حسنى مدربا السلاح وياسر عصر مدرب الفروسيةويرأس البعثة المهندس عمرو شمس عضو مجلس الادارة.