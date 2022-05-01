داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير سيارة في العاصمة الأفغانية كابول

أعلن ​تنظيم داعش الإرهابي​ عن تبنيه الهجوم على مسجد في العاصمة الأفغانية ​كابول​، وأكد داعش مسؤوليته عن تفجير سيارة ركاب في كابول.

وقال مسؤولون إن انفجار قنبلة في حافلة ركاب صغيرة في كابول، يوم السبت، أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، في ثاني انفجار بالعاصمة الأفغانية خلال يومين، مع تصاعد المخاوف الأمنية عشية عطلة عيد الفطر.

كما أدى تفجير إلى قتل أكثر من 50 من المصلين بعد صلاة الجمعة، داخل مسجد في كابول وسط سلسلة من الهجمات على المساجد خلال شهر رمضان المبارك.

وأدانت الولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان الهجوم، وقالت الأمم المتحدة إن الانفجار جاء في إطار تصعيد للعنف استهدف في الأسابيع الماضية أقليات أفغانية،

يأتي ذلك مع تصاعد المخاوف الأمنية في جميع أنحاء أفغانستان، حيث تستعد البلاد للاحتفال بعيد الفطر غدا الأحد تحت حكم طالبان لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.

