مدير الاتحاد الإنجليزي السابق: لا نعتمد فكرة التصويت في اختيار مدرب المنتخب

أكد أدريان بيفينجتون مدير الاتحاد الإنجليزي السابق، أن فكرة التصويت على اختيار مدرب المنتخب الوطني غير معتمدة في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وقال أدريان في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا نعتمد فكرة التصويت في اختيار المدربين ولكن هناك لجنة فنية مكونة من ثلاثة أشخاص من ضمنهم رئيس الاتحاد يختارون المدير الفني ثم يتم عرض الأمر على الأعضاء بشكل طبيعي دون تصويت"

وختم حديثه قائلا: "عندما اختارنا ساوثجيت كنا نعلم أنه يمتلك المقاومات التي تجعله قائدا بالفعل والأهم ألا تندم على اختيارك في النهاية"