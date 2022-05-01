معركة البقاء والبناء.. فعالية لمؤسسة حياة كريمة في الجيزة| شاهد

قامت مؤسسة حياة كريمة، بتنظيم فعالية معركة البقاء والبناء، في محافظة الجيزة.

وقامت المؤسسة بعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار الجزء الثالث " القرار"، على شاشات عرض عملاقة في 12 مركز شباب على مستوى محافظة الجيزة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عوض، مسؤول ملف الحماية الاجتماعية بمؤسسة حياة كريمة في الجيزة، والنائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ، وعدد من المسئولين التنفيذيين، وحضور كبير من الشباب والأهالي، اللذين تفاعلوا مع الحلقة الأخيرة من المسلسل، وأبدوا سعادتهم بالحقائق التي تم عرضها .

وذلك ضمن دور مؤسسة حياة كريمة في محور بناء الإنسان المصري، والدور التوعوي لمؤسسة حياة كريمة، لترسيخ المعاني والقيم الوطنية.

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