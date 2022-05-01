مدير الاتحاد الإنجليزي السابق: هناك هيكل ونظام لاختيار مدرب المنتخب في إنجلترا

كشف أدريان بيفينجتون مدير الاتحاد الإنجليزي السابق، كيفية اختيار المدير الفني للمنتخبات في إنجلترا مشددا على أن المدير الفني للاتحاد الإنجليزي هو الذي يتحكم بنسبة كبيرة في اختيار المدير الفني للمنتخبات.

وقال أدريان عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك هيكل ونظام في إنجلترا وعندما يتعلق الأمر بالفنيات يكون المدير الفني للاتحاد هو المتحكم بنسبة كبيرة في الاختيار"

أضاف: "هناك لجنة فنية أيضا يكون بها رئيس الاتحاد والسكرتير العام والمدير الفني تلك اللجنة تختار وعقدنا جلسات مع 10 مدربين قبل تولي ساوثجيت المهمة الفنية لمنتخب إنجلترا"

وختم حديثه قائلا:" قمنا بعمل قائمة مختصرة من ثلاثة مدربين وعملنا مقابلات مع تلك القائمة المكونة من ثلاثة مدربين والمدير الفني مع السكرتير العام ورئيس الاتحاد الإنجليزي جلسنا معا واختارنا ساوثجيت في النهاية"