أول قطة تتحدث بلغة الإشارة مع صاحبها الأصم

انتشر مقطع فيديو مذهل على مواقع التواصل الاجتماعي لـ قطة ذكية تحاول التحدث مع صاحبها الأصم ولفت انتباهه من خلال لغة الإشارة.

في المقطع المنشور على تطبيق Reddit تنقر القطة بمخلبها على كتف صاحبها أن تشير كما لو أنها تريد الطعام.

أثار المقطع ذهول المستخدمين الذين اندهشوا من لجوء القطة إلى لغة الإشارة للتعامل مع صاحبها والقدرة على التواصل معه بالشكل المناسب.

وتساءل المستخدمون عن كيفية تعلم القطة لتلك اللغة الصعبة التي يفتقر إليها الكثير من البشر.

وقد فسر أحد مستخدمي Reddit تصرف القطة بـ (النقر على المعصم هو لجذب انتباه الرجال) فيما يعني أريد أو أحتاج إلى.."

ترفع الكلاب والقطط أحيانًا مخلبًا أو اثنتين لأعلى أو الجلوس على رجليه الخلفيتين مرة واحدة أو عدة مرات للإشارة إلى الحاجة الملحة".