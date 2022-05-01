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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بريطانية تقتل طفلتها الرضيعة بتركها في شقة مغطاة بالبراز والفضلات|شاهد

طفلة
طفلة

أثارت صور مروعة حزن وغضب الرأي العام البريطاني، فقد تركت أم طفلتها الصغيرة البالغة من العمر 11 شهرًا فقط لتموت وحدها داخل شقة "قذرة" مغطاة بالفضلات والبراز.

 

عثرت الشرطة البريطانية على الطفلة الرضيعة «نفحات دييني» متوفاة إثر إصابتها بعدوى في الصدر بعدما أهملتها والدتها «فارتون جمال» البالغة من العمر 25 عامًا داخل منزلهم "الفوضوي والقذر" في برنت بارك، شمال غرب لندن.

 

أكد المحققون أن مرض الطفلة البالغة من العمر 11 شهرًا "كان قابلاً للعلاج" لكن والدتها لم تتكلف عناء نقلها إلى عيادة الطبيب العام المحلية على بعد 70 مترًا فقط من الطريق.

 

كان المهد والفراش غارقين في البول، كما غطى البراز الجدران، فيما تناثرت على فراش الأم فضلات الفئران وجدران الغرفة ملطخة بالمثل بالبراز.

 

تم العثور على العديد من الغرف الأخرى مليئة بأكياس محمولة مليئة بالحفاضات المتسخة وأطباق الطعام المتعفن.

 

ووجهت إلى فارتون تهمة التسبب في وفاة نفحات بالإهمال، وتهمتي قسوة على الطفلة، وثالثة بتهمة القسوة على طفل فيما يتعلق بطفل آخر.

 

وجدت هيئة محلفين أنها مذنبة في جميع التهم الأربع بعد المداولة لما يقرب من تسع ساعات.

 

وتم الحكم عليها أمس بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر في محكمة هارو كراون.

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