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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب الديون.. مذيعة BBC تعلن حبس رئيس الوزراء البريطاني بالخطأ

بوريس جونسون
بوريس جونسون

يعج الإنترنت بالأخطاء الفادحة التي يقوم بها مذيعي نشرات الأخبار، واليوم ارتكبت مذيعة في قناة بي بي سي البريطانية خطأً مؤسفًا للغاية خلال نشرة BBC Breakfast حيث أعلنت دخول رئيس الوزراء البريطاني السجن بسبب الديون.

أخطأت «ناجا مونشيتي» مذيعة بي بي سي بالخلط بين رئيس الوزراء البريطاني «بوريس جونسون» ونجم كرة التنس «بوريس بيكر».

كانت المحكمة قد حكمت على نجم التنس البريطاني بوريس بيكر بالسجن بعد إخفائه أصول وقروض بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني لتجنب سداد ديونه.

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وأدين بطل الجراند سلام البالغ من العمر 54 عاما 6 مرات، بأربع تهم بموجب قانون الإفلاس.

ومع ذلك، عند عرض الأخبار صباح يوم السبت، ارتكبت مونشيتي، مذيعة نشرة الإفطار في بي بي سي، خطأً فادحًا حيث أخطأت في اعتباره رئيس الوزراء بوريس جونسون.

بدأت المذيعة في إطلاع المشاهدين على آخر المستجدات في العناوين الرئيسية: "قضى بوريس جونسون، بطل ويمبلدون ثلاث مرات، ليلته الأولى في السجن".

وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف لإخفاء أصول القروض التي حصل عليها لتجنب سداد الديون.

ثم سلم المذيع المشارك «بن طومسون الأمر» إلى المراسل الرياضي مايك بوشيل، للحصول على مزيد من المعلومات الأساسية حول الوضع.
 

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