الصحف الإماراتية: الإمارات تعلن أول أيام عيد الفطر..ظهور أنجلينا جولي في أوكرانيا .. العالم يتجه نحو "التقشف" بسبب الحرب الروسية

نشرت الصحف الإماراتية خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الاخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث ألقت الوء على رؤية هلال شهر شوال وإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك.

الأحد المتمم لشهر رمضان.. والأثنين أول أيام عيد الفطر في الإمارات

وحسب "الإمارات اليوم"، أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1443 هجرية في الإمارات أن الأحد هو المتمم لشهر رمضان وأن الاثنين هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة - في بيان صدر مساء السبت - إن اللجنة وبعد التحري ومراعـاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجـاورة، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام .. وعليه فإن يوم الأحد الموافق الأول من مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1443هجرية، وإن يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 هو غرة شهر شوال.

بجولة مفاجئة.. أنجلينا جولي تزور أطفال لفيف بأوكرانيا

وحسب "الإمارات اليوم"، أجرت الممثلة أنجلينا جولي، جولة مفاجئة في مدينة لفيف غربي أوكرانيا، أمس، بحسب ما أفاد حاكم المدينة ماكسيم كوزيتسكي.

وأشار كوزيتسكي إلى أن جولي المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، تحدثت مع النازحين في لفيف، والتقت بالأطفال الذين يخضعون للعلاج من إصابات لحقت بهم جراء ضربات صاروخية روسية على محطة سكة حديد كراماتورسك مطلع أبريل.

واستهدف الهجوم الذي وقع في شرق أوكرانيا عمدا مجموعة من النساء والأطفال، حاولوا الفرار من هجوم روسي، ما أسفر عن مقتل 52 شخصا على الأقل وإصابة عشرات.

وقال كوزيتسكي عبر تليجرام "لقد تأثرت جولي كثيرا بقصص الأطفال.. حتى أن إحدى الفتيات أخبرتها بشكل خاص عن حلم كانت قد حلمت به".

وأضاف أن الممثلة جولي زارت مدرسة داخلية، وتحدثت مع الطلاب والتقطت صورا معهم، مضيفا "لقد وعدتهم أنها ستعود مرة أخرى".

وأكد كوزيتسكي أن الزيارة كانت مفاجأة للجميع. وكثير من الأشخاص الذين رأوها في لفيف لم يصدقوا أنها كانت هناك بالفعل.

التقشف.. سلاح العالم لمواجهة «عاصفة أوكرانيا»

قالت "البيان" في افتتاحيتها: ما إن بدأ العالم يتنفس الصعداء نسبياً بعد جائحة كورونا التي فرضت ضغوطاً هائلة على الصُعد كافة، حتى واجه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعياتها شديدة الخطورة، بدءاً من ارتباك سوق الطاقة وتأثيراته واسعة المدى، وصولاً إلى مخاطر هذه «العاصفة» على الأمن الغذائي العالمي، وغيرها من التبعات التي تضغط على الاقتصاد العالمي، مع ارتفاع معدلات التضخم وأزمة ارتفاع الأسعار.

تحت وطأة التحديات الراهنة ترفع العديد من دول العالم راية «الانضباط المالي» من خلال اتباع إجراءات خاصة بالسياسة المالية والنقدية، بهدف التغلب على انعكاسات تلك الأزمات المتعاقبة. من بين تلك الإجراءات سياسات التقشف الاقتصادي وترشيد النفقات العامة لتحقيق الانضباط المالي.

في مصر على سبيل المثال، بدأت الحكومة منذ أبريل تطبيق إجراءات التقشف، والتي تضمنت أموراً عدة منها «تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، ومراجعة تكلفة المشروعات والزيادات التي تطرأ عليها لعدم تحمل الخزانة العامة للدولة أية أعباء إضافية في هذه المرحلة»، طبقاً للكتاب الدوري الذي أصدرته الحكومة المصرية للوزراء والمحافظين لترشيد الإنفاق الحكومي، الذي نشرته تقارير محلية.

كما تضمنت الإجراءات التنبيه على جميع الهيئات والمصالح التابعة للوزارات بترشيد الإنفاق وعدم إجراء أي تعاقدات أو إصدار أوامر إسناد لتنفيذ مشروعات جديدة إلا بعد مراجعة وموافقة الوزير المختص، إضافة إلى ضمان تطبيق أسس الحوكمة في عملية الإنفاق من العملات الأجنبية، وغيرها من الإجراءات لترشيد الإنفاق.

أما على مستوى الدول، فيوضح الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر في الوقت نفسه أن ثمة عديداً من الإجراءات الاقتصادية التي يمكن اتخاذها من قبل الحكومات لترشيد النفقات العامة، بما في ذلك العمل على ترشيد نفقات القطاع الحكومي، بإعادة النظر في الهياكل الوظيفية والمستشارين، إضافة إلى القرارات المرتبطة بالاستيراد وغيرها من السياسات الاقتصادية، في ضوء ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الفائدة واتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفعها من جديد، بما يؤثر على العالم، ومن ثم فالحكومات مطالبة بمزيد من تلك الإجراءات للمحافظة على الأسعار.

بلينكن وكوليبا يبحثان عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا

وحسب "البيان"، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا أمس، بحثا خلاله عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى كييف.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلينكن شدد، خلال المكالمة، على" دعم الولايات المتحدة القوي لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

وأطلع وزير الخارجية الأمريكي نظيره الأوكراني على مستجدات خطط عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا، بما في ذلك الزيارات الأولية إلى لفيف هذا الأسبوع وخطط العودة إلى كييف في أقرب وقت ممكن.

وناقش الوزيران كذلك طلب الإدارة الأمريكية الذي تقدمت به إلى الكونجرس في 28 أبريل للحصول على 33 مليار دولار كمساعدات أمنية واقتصادية وإنسانية.

الصين تشدد إجراءات مكافحة كورونا مع بدء عطلة لخمسة أيام

وحسب "الخليج"، أعلن مسؤولون صينيون، السبت، تشديد إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في بكين، عبر تكثيف اختبارات الفحص، ومنع الرواد من تناول الوجبات داخل المطاعم، مع بدء عطلة «عيد العمال» التي خيّم عليها ارتفاع أعداد الإصابات في العاصمة.

وتعد العطلة التي تستمر خمسة أيام، من أكثر الفترات التي يكثر فيها السفر. لكن يرجح أن يلزم الناس منازلهم بسبب أسوأ عودة للفيروس منذ بدايات انتشاره.

وأعلنت بكين أنها ستوسع نطاق الإغلاق ليشمل أماكن عامة بعد العطلة.اعتبارا من الأول من مايو الجاري، وحتى الرابع منه سيمنع تناول الوجبات في المطاعم التي سيقتصر عملها على خدمة توصيل الطعام، وفق ما أعلن مسؤول التجارة المحلية دينج جيانهوا في مؤتمر صحافي عقده السبت.

القصف الروسي يستنزف القوات الأوكرانية

وحسب "الخليج"، أعلنت القوات الروسية أمس السبت عن تدمير منشآت عسكرية أوكرانية تضم مواقع قيادة ومستودعات اسلحة وذخائر، ومنعت إبحار السفن الصغيرة في بحر آزوف في إطار عملية لمكافحة الإرهاب، واتهمت المقاتلين المتحصنين في مصنع آزوفستال بمنع إجلاء المدنيين لاستخدامهم كدروع بشرية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط 18 مسيّرة وتدمير منشآت عسكرية أوكرانية منها مواقع قيادة، وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ومحطة رادار، فضلاً عن تصفية مراكز تجمع المسلحين. وقالت الوزارة في بيان إنه خلال 24 ساعة تم تدمير خمس منشآت عسكرية في أوكرانيا، من بينها: مستودعات للذخيرة والوقود، بالإضافة إلى مركز تجمع عسكري للمسلحين، وذلك باستخدام صواريخ جوية عالية الدقة، كما استهدفت المقاتلات الروسية تسع مناطق لتمركز المعدات العسكرية وتجمع المسلحين، كما تمت تصفية أكثر من 120 متطرفاً، فيما قصفت المدفعية الروسية 389 هدفاً عسكرياً ، من بينها: 35 نقطة قيادة، و41 معقلاً، و169 منطقة تمركز للمعدات العسكرية والمسلحين، و33 موقعاً للمدفعية.

أعلنت السلطات الروسية أن هيئة الأمن الفدرالية الروسية منعت السفن الصغيرة من الإبحار في جزء من بحر آزوف، بسبب إجراء «عمليات خاصة بمكافحة الإرهاب» هناك. ويطول المنع كافة السفن صغيرة الحجم،وغير الخاضعة للتسجيل العام، وقوارب الترفيه، والسفن الشراعية الرياضية، والقوارب المطاطية.