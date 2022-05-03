كعك وبسكويت بنكهة دمياطية خلال عيد الفطر

محافظة دمياط

كعك العيد ، عادة سنوية اشتهر بها المصريين وهى شراء كعك العيد في الايام الاخيرة من شهر رمضان ولكن للدمايطة طقوسا خاصة فعلى الرغم من ان محافظة دمياط تشتهر بصناعه الحلويات الا ان ربات المنازل يفضلن صناعه كعك العيد والبسكويت والبيتى فور والغريبة وغيرهم من حلويات العيد ، داخل المنزل حيث تجتمع السيدات ويتفنن في صناعه انواع مختلفة من كعك العيد. ولكن مع ارتفاع اسعار الخامات ولجوء السيدات لتوفير الوقت والجهد فاصبحوا يقبلون على شراؤه من المحال ومصانع بيع الحلويات.

منذ ايام ، بدأت كل محال ومصانع الحلويات بدمياط، تعمل على صنع كعك وبسكويت العيد والبيتفور والغريبه وأنواع مختلفه من حلويات العيد التى تشتهر بها محافظة دمياط.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار الا اننا نجد ازدحام كبير من قبل المواطنين داخل محال الحلويات لشراء كعك العيد فمحلات بيع الحلويات بمختلف أنحاء محافظة دمياط، إقبالاكبيرا من قبل المواطنين على الشراء،على الرغم من ارتفاع الأسعار هذا العام بالمقارنة بالعام الماضى بنسبة ٣٠% لعدة أسباب، منها ارتفاع سعر المواد الخام المستخدمة في صناعة الحلويات، ولكن برغم ارتفاع أسعار كعك العيد والبسكويت الان ان هناك زحاما شديد على شراء الكعك وباقي حلوى العيد لانها عادة اعتاد علها المصريين وليس الدمايطة فحسب.

فكيلو الكعك وصل الى ١٤٠ جنية وهو كعك بالمكسرات اما الكعك السادة والملبن وصل الى ٧٠ جنيه بينما البسكويت وصل سعرة الى ١٢٠ وهناك انواع مختلفة من البسكوت قد يزيد سعرها ويصل الى وكذلك البيتى فور وصل سعرة الى ١٣٠ جنيه

فتقول شيما السيد ، ربة منزل ، انه ذهب لشراء كعك العيد والبسكويت وفوجئت بارتفاع غير طبيعى في الأسعار فاضطرت لشراء ثلاثة علب اقتصادية لاسرتها وهى العلبه المشكله سعر العلبة ١٥٠ جنية للكيلو وهى علبه مشكلة من كعك وبسكويت وبيتى فور على حسب ووزنها لايزيد عن اثنين كيلو .

وأضافت، انه في الماضي كان تقوم بشراء انواع مختلفة من الكعك والبسكويت والغريبة والبيتى فور بنظام الكيلو من كل نوع ولكن مع ارتفاع الأسعار هذا الموسم فضلت شراء العلبة الاقتصادية المشكلة من جميع الانواع والاوفر سعرا.

وأشارت منى ابراهيم، مدرسه، الى انه الان لايتم شراء كعك العيد الا باسبقية الحجز فعلى المواطن الذهاب اولا الى محل الحلويات وحجز الكمية المطلوبة من كعك العيد ويبدأ الحجز في بداية النصف الثانى من شهر رمضان الكريم ودفع ثمنه كاملا واستلامه في الاسبوع الاخير من رمضان وذلك نظرا لاقبال الشديد على الشراء .

وأضافت انه في الماضي كانت تقوم بصناعة الكعك بالمنزل ولكن نظرا لارتفاع سعر الخدمات فضلت شراؤه جاهزا .

ويقول احمد سليم، أحد أصحاب مصانع الحلويات، ان ارتفاع الاسعار نال جميع المنتجات، وليس الكعك والبسكويت فقط ، فالخامات كل يوم يوم قي ارتفاع وبالتالى أسعار المنتجات في ارتفاع أيضا.

وأشار الى ان المواطنين اعتادوا على شراء كعك العيد وأنواع مختلفة من حلويات العيد، ان أزمة السكر وارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعته هو السبب في ارتفاع الاسعار منذ العام ولهذا بدأ أصحاب بعض المصانع في ابتكار الكعك بجمي أنواع المكسرات وكذلك البسكويت بالشيكولات او البرتقال والقرفة والفانيليا وغيرها من النكهات.