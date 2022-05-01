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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

جبالي المراغي: عمال مصر السواعد التي تبني الوطن وتساند استقراره وتنميته

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،الرئيس عبدالفتاح السيسي ،والملايين من العمال في مصر بعيد العمال العالمي الموافق الاول من مايو من كل عام ،داعيا العمال إلى المزيد من العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الراهنة،ومثمنا توجيهات الرئيس السيسي التي تحمي العمال اقتصاديا واجتماعيا وصحيا ، وتوفر حياة كريمة لهم

وقال المراغي في تهنئة أن عمال مصر كانوا ولا يزالون السواعد التي تبني الوطن وتساند استقراره وتنميته ،وانه على مدار التاريخ كانوا الدرع الإنتاجي الواقي من تحديات الزمن وأوبئته ،وانه في المقابل تضعهم الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية والمعنية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس الأولويات والاهتمامات والخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

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وجدد المراغي الدعوة إلى عمال مصر إلى المشاركة في الانتخابات العمالية المقبلة دورة 2022-2026 والتي ستبدأ فعالياتها بعد إجازة عيد الفطر المبارك ،مؤكدا على أن مشاركة العمال بكل حرية وديمقراطية ، ضرورة وواجب وطني .

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