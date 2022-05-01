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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

انفوجراف ..151 دولة حول العالم تحتفل بعيد العمال

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول احتفالية عيد العمال والذي توافق اليوم 1 مايو.


واوضح الانفوجراف ان يوم العمّال العالمي، والمعروف باسم "عيد العمّال" هو عيد يُحتفل به في اليوم الأول من شهر مايو من كل عام، وذلك في عدد كبير من دول العالم؛ تكريمًا وعرفانًا بجهود العمال، ويهدف إلى إحياء ذكرى النضالات والمكاسب التاريخية التي حققها العمال والحركة العمالية على مدار التاريخ، كما يُحتفى فيه بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية التي تحققها فئة العمال في المجتمع.


واشار الانفوجراف ان هناك 151 دولة حول العالم تحتفل بيعيط العمال في 1 مليون من كل عام ، لافتا انه عام 1856 بدات استراليا الاحتفال ببعيد العمال كأول دولة في العالم تحتفل بهذه المناسبة .

واوضح الانفوجراف ان قضية هايماركت في عام 1886 دفعت العالم للاعتراف بعيد العمال ، حيث وقعت احداث عنف واعتقالات وقتل للعمال في امريكا .

وتابع الانفوجراف انه في عام 1890 كان بداية الاحتفال الرسمي بعيد العمال عالميا بعد مظاهرات عمالية حول العالم .

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