السيسي: مصر حققت إصلاحًا ملحوظًا في منظومة التدريب المهني والتعليم الفني

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي :" قد حققت مصر إصلاحًا ملحوظًا في منظومة التدريب المهني والتعليم الفني وفقًا لمعايير الجودة العالمية وارتفعت في ذلك مؤشراتنا الدولية"، معقبًا :" كما وجهنا بالعمل على وصول الخدمات التدريبية إلى قرى مصر من خلال وحدات التدريب المتنقلة على مستوى الجمهورية تحت مظلة مبادرة حياة كريمة وذلك لتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة".



وقال السيسي خلال كلمته بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر التي أذاعتها فضائية اكسترا نيوز:" لايخفى عليكم أننا مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلى آفاق جديدة لمستقبل وطننا الغالي، ومايتطلبه ذلك من إسهامات عمال مصر لاستكمال الطريق الصيح الذي بدأناه".

وأضاف رئيس الجمهورية :" لقد كان الإنسان دائمًا هو محور التنمية وركيزتها ولذلك عزمنا على الاستثمار فيه من خلال تنمية مهاراته و قداراته المهنية والارتقاء بمستوى وعيه ومعرفته".



