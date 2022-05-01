قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة بالدوري

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة اللاعبين التي تخوض مواجهة الجونة في الدوري الممتاز بمدينة الجونة.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجونة في التاسعة والنصف من مساء اليوم، على استاد خالد بشارة بمدينة الجونة، في إطار مواجهات الجولة ١٧ من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - محمود وادي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

ويغيب عن المباراة، لاعب الوسط إسلام عيسى، بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة سيراميكا الأخيرة بالدوري.

واختتم الفريق تدريباته بملعب الدفاع الجوي، مساء اليوم، قبل التوجه لمطار القاهرة والسفر إلى الغردقة ومنها إلى الجونة لخوض المباراة الهامة.