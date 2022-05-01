برشلونة يواجه ريال مايوركا بالدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال مايوركا، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة ال34 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويسعى فريق برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، من أجل استعادة طريق الانتصارات ببطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".

وخسر فريق برشلونة من رايو فاليكانو بهدف للاشئ، في المباراة الماضية المؤجلة من الجولة ال21 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل فريق البلوجرانا المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 63 نقطة، بينما يحتل فريق ريال مايوركا المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.

ويعاني فريق برشلونة من عدة غيابات أمام فريق ريال مايوركا، حيث يغيب عن مباراة اليوم كلا من عثمان ديمبيلي ومارتن برايثوايت، وأوسكار مينجيزا، وصامويل أومتيتي، وسيرجينيو ديست، ونيكو، وبيدري وسيرجي روبيرتو للإصابة.

