الرئيس السيسي : المشاريع العملاقة ساهمت في تخفيف تأثير الأزمات العالمية على مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن الأزمات العالمية المتلاحقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي ، والذي تعتبر مصر جزء لا يتجزأ منه ، مؤكدا أن المشروعات العملاقة التي دشنتها مصر في السنوات الماضية سبب رئيسي للصمود أمام تلك التحديات .

وقال السيسي خلال كلمته بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر التي أذاعتها فضائية اكسترا نيوز:" لايخفى عليكم أننا مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلى آفاق جديدة لمستقبل وطننا الغالي، ومايتطلبه ذلك من إسهامات عمال مصر لاستكمال الطريق الصيح الذي بدأناه".

وأضاف رئيس الجمهورية :" لقد كان الإنسان دائمًا هو محور التنمية وركيزتها ولذلك عزمنا على الاستثمار فيه من خلال تنمية مهاراته و قداراته المهنية والارتقاء بمستوى وعيه ومعرفته".

