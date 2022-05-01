أنقذه من شبح الهبوط.. أرقام المدرب غابرييل شيوفى مع فريق أودينيزي

يلتقى فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد ، فريق أودينيزي بقيادة جابرييل شيوفي نظيره فريق إنتر ميلان فى إطار منافسات بطولة دورى الكالتشيو الإيطالي.

ونجح فريق اودينيزي الايطالي، فى استعادة بريقه منذ تولي جابرييل شيوفى مهمة قيادة الفريق.

شيوفي قاد الفريق من نصف الموسم خلفاً للمدرب السابق لوكا جاتي رغم أن الأخير في فترته الأخيرة مع اودينيزي أظهر فريقه انه بدأ يقدم اداء جيد و في تحسن و تطور نحو الأفضل.

وقرار إقالة لوكا غاتي من قبل إدارة نادي أودينيزي فيه ظلم في حق المدرب الذى كان يحاول بناء فريق ورغم ذلك خرج قرار غريب بإقالته من منصبه.

غابرييل شيوفي أكمل ما بدأه لوكا غاتي وأخذ الفريق في مرحلة تطوّر في اسلوب واستراتيجية معينة وواصل فيها ونجح في الظهور بشكل قوى ضمن منافسات دوري الكالتشيو الإيطالي.

صدى البلد يستعرض أبرز أرقام فريق اودينيزي تحت قيادة غابرييل شيوفى.

حقق فريق اودينيزي تحت قيادة غابرييل شيوفى في آخر 6 مباريات ثلاث انتصارات متتالية على كل من فريق كالياري بنتيحة 5-1 وفينيزيا بنتيجة 2-1 بنتيجة ايمبولي 4-1

وخسارة امام سالرنيتانا 1-0 وانتصار على فيورنتينا 4-0.

كما شهدت حقبة شيوفى لتدريب اودينيزي تحقيق نتائج جيدة وحقق

انتصارا على تورينو 2-0 وفوزا على سامبدوريا 2-1 وتعادل مع بولونيا 2-2 ومع لازيو 1-1 ومع ميلان 1-1 ومع روما 1-1.

قفز شيوفي مع أودينيزي من المراكز الاخيرة الى منتصف الترتيب وسجل الفريق 53 هدفا واستقبلت شباكه 52 هدف..

واحتل فريق اودينيزي تحت قيادة غابرييل شيوفى المركز 12 بفارق ثلاث نقاط على ساسولو صاحب المركز الـ 10و 6 نقاط عن فيرونا صاحب المركز التاسع.