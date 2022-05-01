كل عام ونحن لبعضنا أقرب..تركي آل الشيخ يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر

هنأ رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كل عام وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بخير.. كل عام ونحن لبعضنا أقرب.. وقلوبنا أكثر محبة وتسامحاً وسلاماً.. كل عام ونحن بطاعة ربنا أسعد .. عيد سعيد وتقبل الله من الجميع صالح الأعمال”.

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم السبت التاسعِ والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الثلاثين من شهر أبريل لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقالت دار الإفتاء: “تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق الأول من شهر مايو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الإثنين الموافق الثاني من شهر مايو هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا".