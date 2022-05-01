صحف إنجليزية: مانشستر سيتي لا يُمانع رحيل محرز عن الفريق هذا الصيف

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية رحيل الجزائري رياض محرز، من صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الصيف.

وقالت صحيفة " سبورتس مول" البريطانية: "فريق مانشستر سيتي لا يُمانع رحيل محرز عن الفريق هذا الصيف".

وتابعت: "إدارة مان سيتي تعلم تماما بأن الجزائري ليس راضي عن وضعه في الفريق في الوقت الحالي بسبب كونه يُفضل اللعب بشكل أساسي".

وأختتمت: "إدارة مانشستر سيتي ستكون منفتحة على إمكانية بيع محرز هذا الصيف، إذا تلقت عرضا ماديا مناسبا، بدلًا من خسارته مجانًا في 2023".

وينتهي تعاقد محرز مع فريق مان سيتي بنهاية الموسم القادم، على أحقيته في الرحيل مجاناً بعد نهاية العقد الخاص به.

وسجل صاحب ال31 عاما مع فريق مانشستر سيتي 23 هدفاً، من أصل 43 مشاركة له مع الفريق.

