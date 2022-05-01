إبراهيم العربي يهنئ منتسبي الغرف التجارية بحلول عيد الفطر المبارك

هنأ المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس غرفة القاهرة، مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة وكافة المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ووجّه "العربي"، رسالة تهنئة إلى مجالس إدارات الشعب التجارية العامة ومنتسبيها بالاتحاد العام للغرف التجارية، ومجالس إدارات الشعب النوعية بغرف المحافظات في القطاعات المختلفة، وكافة منتسبي الغرف التجارية في مصر والعاملين بها بحلول العيد.

وأكّد م. إبراهيم العربي، على ضرورة الاستفادة من أيام شهر رمضان الكريم التي تتسم بالتسامح والترابط وزيادة الدور الاجتماعي ، متمنيًا من الله أن تكون مصر دائمًا بلد الأمن والأمان ومقصد كل شعوب العالم في كافة المجالات. خاتمًا رسالته متمنيًا من الله أن يعيد على مصر وشعبها والأمة الإسلامية مثل هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.