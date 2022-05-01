نهال طايل: الشهر الفضيل استقبلناه بأهلا أهلا ونودعه اليوم بعودة يا رمضان

قالت الإعلامية نهال طايل ، إن شهر رمضان الكريم استقبلناه بالتهانى والمباركات " أهلا أهلا " ثم طلبنا منه التمهل عندما حل منتصفه إلى أن وصلنا لآخر أيامه اليوم الاحد وأصبحنا نقول " بعودة يا شهر يا كريم " .

وتقدمت "طايل"، خلال تقديمها برنامج “إحنا لبعض”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، بأسمى التهانى للشعب المصرى بقدوم عيد الفطر المبارك ، داعية الله أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات.

وطرحت قناة "صدى البلد" مؤخرا برومو برنامج "إحنا لبعض" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، ويعرض يوميًا على شاشة “صدى البلد” في رمضان.

وقالت الإعلامية نهال طايل في البرومو: "كل عمل صالح سوف ينفعنا في يوم من الأيام لو عملناه دلوقتي لأنه هيبقى أضعاف".

وتابعت نهال طايل: "دايما البركة لما بتدخل على القليل تكبره، وشهر رمضان الكريم بييجي بالفرحة".