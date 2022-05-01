عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر

الداخليه
الداخليه

قامت كافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية برفع درجة الإستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء إحتفالهم بعيد الفطر المبارك.
 
تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية.. وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لتقديم المساعدة للمواطنين والحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

 كما يضطلع  مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.
 
وأعدت الوزارة خطة إنتشار أمنى مكثف بالمناطق التى يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحدائق ودور السينما والمسطح المائى لنهر النيل.
 

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والإستقرار.

وذلك تنفيذاً للخطط الأمنية التى إعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك .

IMG-20220501-WA0014
IMG-20220501-WA0014
IMG-20220501-WA0015
IMG-20220501-WA0015
IMG-20220501-WA0011
IMG-20220501-WA0011
IMG-20220501-WA0010
IMG-20220501-WA0010
IMG-20220501-WA0009
IMG-20220501-WA0009

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

إعلان نتيجة رؤية هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

دعاء آخر يوم رمضان .. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص..ماذا قال الرئيس السيسي في عيد العمال؟

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

لأول مرة .. الرئيس السيسى :الموافقة على تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

ميدو : سأوافقك على تدريب الإسماعيلي حتى لو هبط للدرجة الثانية

ترشيحاتنا

للمرة الثانية خلال 6 أعوام.. زعيم طالبان يظهر في مسجد أفغاني

عاجل.. هزة أرضية تضرب شمال رفح بقوة 4.07 ريختر

في عيد العمال.. الأزهر: اشتغال الإنسان بأي عمل شريف يرفعه ويُغنيه

اتيكيت التهنئة بعيد الفطر.. مكالمات قصيرة ولا للرسائل الجماعية

"8 ساعات عمل 8 نوم 8 فراغ".. كيف بدأ الاحتفال بعيد العمال في العالم ومصر؟

الاختيار 3 |اعتقادات وهمية دفعت الإخوان للتشبث بإدارة الدولة.. كيف كانت نتائجها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي يكتسح «الكوميديا».. كيف حقق أحمد مكي نجاحا ساحقا بأهل المزاريطة؟

بسبب الديون.. مذيعة BBC تعلن حبس رئيس الوزراء البريطاني بالخطأ

عداءة مبتورة الساق تركض لـ 100 يوم وتدخل التاريخ

بريطانية تقتل طفلتها الرضيعة بتركها في شقة مغطاة بالبراز والفضلات|شاهد

فيديو

تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص..ماذا قال الرئيس السيسي في عيد العمال؟

انتشال 8 جثامين.. تفاصيل غرق تروسيكل يحمل 13 شخصا في البحيرة

مفاجأة الكبير .. أبرز إطلالات نجوم مهرجان المزاريطة السينمائي

العتق من النار.. ماذا يحدث في آخر ليلة من رمضان؟ |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

اﻟﻤﺰﻳﺪ