الإمارات.. تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 231 ألف و652 اختباراً، في إطار خطتها التوسعية في إجراء الاختبارات لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الوزارة الإماراتية في بيان، الأحد، إن تم تسجيل 240 إصابة جديدة، وتعافي 392 من المرض، مع عدم وجود أي حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وكان قد صرح المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان الإماراتية، بأن الإدارة انتهت من وضع خطتها لتأمين الحركة المرورية خلال عيد الفطر السعيد والإجازة المرافقة له، بتكثيف وتوزيع الدوريات المرورية ودوريات أمان ورقباء السير على الطرقات الرئيسية وفي مختلف مناطق الإمارة، منعاً لتشكل الازدحام.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات أنه سيتم نشر 45 دورية مرورية ودورية أمان في مختلف المناطق على مدار الساعة، لضبط الحركة المرورية والحد من التجمعات والاكتظاظ في الأسواق والمراكز التجارية.