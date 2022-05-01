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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

البركة في الشباب.. إنقاذ طفل من الموت بحريق شقة بشبرا

إنقاذ طفل من حريق
إنقاذ طفل من حريق شبرا مصر

اندلع حريق في شقة بشارع الترعة البولاقية في شبرا مصر، وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو للحريق. 

إنقاذ طفل من حريق شقة شبرا

وظهر في الفيديو قفز طفل من شرفة الشقة المندلع فيها الحريق، وقام الأهالي بالتقاط الطفل بسلام. 

وحرص أحد الأشخاص من المتواجدين لحظة إنقاذ طفل شبرا على طمأنة المواطنين، حيث كتب تعليقا على الفيديو: "الحمد لله والله كنا في عذاب وقتها والحمد لله ربنا نجاه وكرمنا، وتم خروج أخته ووالدته علي خير بفضل ربنا ورجاله الشارع كلهم".

وللمزيد حول حوادث الحريق في القاهرة وكيفية إنقاذ طفل من الموت في حريق شقة شبرا مصر شاهد الفيديوجراف التالي: 

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