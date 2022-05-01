عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"السياحة": 171 منشأة فندقية بشرم الشيخ والقاهرة والجيزة تسعى لرفع سرعة الإنترنت

شرم الشيخ
شرم الشيخ

قاربت ١٧١ منشأة فندقية بكل من القاهرة والجيزة ومدينة شرم الشيخ كمرحلة أولى، على الانتهاء من رفع كفاءة سرعة الإنترنت بها.

 

 يأتي ذلك في إطار القرار الوزاري الصادر في فبراير الماضي، والخاص بإلزام جميع المنشآت الفندقية بكل أنواعها برفع كفاءة سرعة الإنترنت بها والمحددة وفقا لتصنيف كل منها في مدة أقصاها ستة أشهر بالنسبة للمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، والذي يأتي تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر  الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ "COP 27"، ونهاية العام الجاري بالنسبة لباقي المنشآت على مستوى الجمهورية.

 

وأشار عبد الفتاح  العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أن هذه المنشآت الفندقية تتضمن ٣٥ منشأة فئات الخمس والأربع نجوم بالقاهرة، و١٦ منشأة فئات الخمس نجوم والأربع نجوم بالجيزة، بالإضافة إلى ١٢٠ منشأة بشرم الشيخ فئات الخمس والأربع والثلاث نجوم.

 

وأوضح إلى أنه تم الانتهاء من توصيل الشبكات الخارجية "الالياف الضوئية" بـ ٧٧ منشأة فندقية منها ٢٤ منشأة في القاهرة، و١١ منشأة في الجيزة، و٤٢ منشأة في شرم الشيخ، كما تعاقدت ٢٠ منشأة بالقاهرة والجيزة وشرم الشيخ على سرعات الإنترنت المقررة، وجاري متابعة باقي المنشآت.

 

ومن جانبه، أشار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلي أنه تم البدء في تدريب ٢٢ مفتش من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية على البرنامج التدريبي الذي تم إعداده من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتدريبهم ومساعدتهم في مراجعة مكونات الشبكة الداخلية بالفنادق وكذلك  قياس كفاءة سرعات الانترنت داخل الفنادق.

 

كما أضاف أنه جاري المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من توصيل خطوط الألياف الضوئية للمنشآت الفندقية، كما تم التواصل مع الفنادق التي لم تتعاقد حتى الآن على رفع كفاءة سرعات الإنترنت المقررة لإلزامها بسرعة التعاقد، حيث أفادت الفنادق بأنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

 

هذا بالإضافة إلى أن الإدارة تقوم بالتنبيه على فنادق المرحلة الأولى لسرعة الانتهاء من الإجراءات التعاقدية في ضوء المُهل المنصوص عليها في القرار الوزاري.

 

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير الخدمات المقدمة للسائحين بالمقصد السياحي المصري والتي من بينها تلك المقدمة بالمنشآت الفندقية.

وزارة السياحة والآثار منشأة فندقية القاهرة الجيزة شرم الشيخ الانترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

هربت ورجعتلي بطفل على دراعها.. المتهم بقتل ابنته بالوراق يدلي بتفاصيل الجريمة

دعاء آخر يوم رمضان .. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

إعلان نتيجة رؤية هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

ميدو : أوافق على تدريب الإسماعيلي حتى لو هبط للدرجة الثانية

لأول مرة .. الرئيس السيسى :الموافقة على تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

ترشيحاتنا

على أعتاب ميلان الإيطالي.. رياض محرز يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي

أحكام زكاة الفطر .. فضلها وعلى من تجب وآخر موعد لها

كرة اليد والسلة أبرزها.. الزمالك يتوج بـ10 بطولات محليا وإفريقيا خلال عام

معضلة بوتين وزيلينسكي في حضور قمة العشرين .. أمريكا ضغطت لحضور الرئيس الأوكراني

"السياحة": 171 منشأة فندقية بشرم الشيخ والقاهرة والجيزة تسعى لرفع سرعة الإنترنت

كيف تصلي المرأة العيد فى بيتها ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي يكتسح «الكوميديا».. كيف حقق أحمد مكي نجاحا ساحقا بأهل المزاريطة؟

بسبب الديون.. مذيعة BBC تعلن حبس رئيس الوزراء البريطاني بالخطأ

عداءة مبتورة الساق تركض لـ 100 يوم وتدخل التاريخ

بريطانية تقتل طفلتها الرضيعة بتركها في شقة مغطاة بالبراز والفضلات|شاهد

فيديو

سأبيع الكوكايين.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا بعد إتمام الاستحواذ على تويتر

قصة أغنية يا ليلة العيد آنستينا لـ أم كلثوم وعلاقتها بالبائع

تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص..ماذا قال الرئيس السيسي في عيد العمال؟

انتشال 8 جثامين.. تفاصيل غرق تروسيكل يحمل 13 شخصا في البحيرة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ