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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علام والرفاعي والعطار يدعمون منتخب الناشئات لكرة القدم رغم خسارة مباراة نيجيريا

صدى البلد

عقد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتورة دينا الرفاعي عضو المجلس المشرف على الكرة النسائية، ووليد العطار المدير التنفيذي للإتحاد، جلسة مع لاعبات منتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة والجهاز الفنى، عقب مباراة نيجيريا مساء أمس السبت باستاد بتروسبورت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالهند.

وحرص جمال علام في كلمته، على الشد من أزر اللاعبات ، والتأكيد على استمرار دعم مجلس إدارة الاتحاد للكرة النسائية، لاسيما وأن منتخب الناشئات يضم أكثر من لاعبة على مستوى عال ويحتجن للدعم والتطوير في المرحلة المقبلة.

وخسر منتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة، أمام نظيره النيجيري بهدفين دون رد ، في مباراة الإياب بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بالهند ، والتي أقيمت بينهما علي ملعب بتروسبورت، مساء أمس السبت.
 

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