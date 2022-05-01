محافظ الدقهلية يتابع أعمال تحسين مستوى النظافة ورفع القمامة

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعمال الوحدات المحلية لمراكز ومدن المطرية ومركز المنصورة وحي غرب المنصورة ومنية النصر والجمالية وشربين والسنبلاوين.



ففي مركز ومدينة المطرية قال السيد،محمد حمص رئيس المركز انه تم المرور علي محلات بيع اسماك الفسيخ ومحلات البقاله بنطاق المركز والمدينه وتم تحرير 19 محضر بمخالفات متنوعة صحيه وتموينيه وبيئيه وتم إعدام كميه58 كجم اغذيه متغيره في خواصها الطبيعيه و كذلك 26 لتر مشروبات غازية منتهيه الصلاحية.

كما تم متابعة الانتهاء من أعمال إنشاء سور المقابر ناحية ارض عزام بالمدينه بالجهود الذاتيه بتكلفه 50 الف جنيه.



وفي مركز المنصورة قالت رئيس المركز أنه تم متابعة تنفيذ ازالة فورية لأعمدة مخالفه بالدور السادس علوى بشارع الايمان حى الزعفران بالمدينة وذلك علي مساحة 200 متر مربع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة، كما تم متابعة اعمال رفع القمامة لتحسين مستوي النظافة نطاق المركز والقري التابعة.



وفي نطاق حي غرب المنصورة قال اللواء صبري سليمان رئيس الحي انه تم متابعة استعدادات حديقة شجرة الدر بمنطقة المشاية السفلية لاستقبال المواطنين واسرهم لقضاء أوقاتهم الترفيهية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك .



كما تم متابعة الأعمال الجارية بشارع عبد السلام عارف والتي تشمل أعمال تطهير تمهيدية للرصف الاسفلتى بالشارع بداية من مسجد الصفطاوى وحتى ميدان الساعة.



وفي مركز ومدينة منية النصر قال المحاسب احمد عبد العظيم رئيس المركز انه تم متابعة فرق العمل لرفع القمامة من كافة أنحاء المدينة وشوارعها وميادينها والحدائق والمنتزهات العامة استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث تم رفع 215 طن قمامة الى المحطة الوسيطة بمنشاة الجمال ومنها إلى المقلب العمومي بليسا الجمالية، كما تم متابعة اعمال صيانة وتجميل حديقة الطفل بالكورنيش وتجديد وصيانة الألعاب وضبط الانارة العامة وري الحدائق بابو شهدة ومجمع المحاكم وبالجزر الوسطى لاستقبال المواطنين والأطفال والزوار .



وفي مركز ومدينة الجمالية قال المحاسب سيد النخيلى رئيس المركز انه تم متابعة اعمال اللجنة الخماسية المشكلة من البيئة والصحة والطب البيطري والتموين والتي اسفرت عن تحرير 6 محاضر بمخالفات متنوعة واعدام كميات من الاغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي كما تم متابعة اعمال التجميل بالحدائق من خلال ري الأشجار وتجميلها استعدادا لعيد الفطر.



وفي مركز ومدينة شربين قالت المحاسب غادة الحمادي رئيس المركز انه تم متابعة اعمال رفع تجمعات واكوام القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة داخل المقلب الوسيط بالمدينة وتم نقل 90 طن قمامة الي المقلب العمومي كما تم متابعة اعمال قسم الإنارة حيث تم تركيب الكشافات وعقود الزينه المضيئة لرفع كفاءة الإنارة وتحسين أدائها بالمظهر الجمالي بجميع الأعمدة المطله على الكورنيش استعدادا لاستقبال المواطنين خلال اجازه عيد الفطر المبارك.



كما تم متابعة العمل بمستشفى شربين العام للوقوف على أداء العمل وتقديم الخدمات للمواطنين والانضباط الإداري للعاملين والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية كما تم متابعة مراحل رفع كفاءة ملعب مركز شباب قريه ترعه غنيم ومعدلات التنفيذ بمحطة معالجة الصرف الصحي بقريه رأس الخليج وأعمال التوسعة الجديدة لتدعيم جميع المناطق داخل القرية والقرى المجاورة.



وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب متولي عبد العال رئيس المركز انه تم متابعه اعمال إزاله فوريه في المهد لأحد المواطنين من عزبه النحالين التابعه لقرية طهواى بنطاق الوحده المحلية بكفر الروك لقيامه بالتعدي بالبناء بالدور الثاني العلوي حيث تمت الإزالة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفه وعرضه على النيابه العسكرية.



واكد استمرار متابعتة الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء ومتابعه النشاط اليومى لاعمال متابعه المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمه وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بالدقهلية.