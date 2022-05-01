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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنهاء تعاقد مسئول بيع اللحوم بمنفذ الزراعة في المنوفية لمخالفته التسعيرة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنهاء التعاقد مع مسئول بيع اللحوم بمنفذ بيع اللحوم والسلع الغذائية التابع لوزارة الزراعة، والمقام أمام كوبرى مبارك بحي شرق شبين الكوم، واتخاذ الاجراءات القانونية حياله، لمخالفته التسعيرة المقررة.

جاء ذلك عقب جولة لمحافظ المنوفية، حيث تبين قيام أحد بائعى اللحوم بالمنفذ بأخذ مبلغ 140 جنيها في حين أن سعر الكيلو المعلن 130 جنيها، وذلك بالمخالفة للتسعيرة المقررة.

وعلى الفور كلف المحافظ، وكيل وزارة الزراعة بالمتابعة الدورية للمنفذ حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم، مشدداً بالمتابعة الدورية للمنفذ لإحكام الرقابة ومراجعة جميع الأسعار والتشديد على الالتزام بالبيع بالأسعار المعلنة.  

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار التوسع في إقامة المعارض والشوادر وتزويدها بالكميات المعروضة حتى نهاية العام بهدف تلبية جميع احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية والأساسية لهم بأسعار مخفضة، مؤكداً أن تلك المعارض ساهمت وبشكل ملحوظ في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل موجة ارتفاع الأسعار العالمية والظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.

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